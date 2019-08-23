Guardian назвала оккупированный Крым российским
23 августа, 2019, 15:40
Британское издание The Guardian опубликовало фото с фестиваля "Таврида-Арт" в аннексированном Крыму. Снимок подписали - "Судак, Россия"
Об этом говорится в подписи газеты Guardian.
"Крым, Россия. Посетители 5-го Таврического фестиваля искусств вблизи города Судак", - говорится в подписи газеты.
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