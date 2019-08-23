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Espreso.tvОбществоGuardian назвала оккупированный Крым российским

Guardian назвала оккупированный Крым российским


фото: https://ukr-online.com
Британское издание The Guardian опубликовало фото с фестиваля "Таврида-Арт" в аннексированном Крыму. Снимок подписали - "Судак, Россия"

Об этом говорится в подписи газеты Guardian.

"Крым, Россия. Посетители 5-го Таврического фестиваля искусств вблизи  города Судак", - говорится в подписи газеты.

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