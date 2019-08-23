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Espreso.tvОбществоРоссийский омбудсмен Москалькова летит в Киев, - росСМИ

Российский омбудсмен Москалькова летит в Киев, - росСМИ


фото: interfax.com.ua
Российская Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вылетела из Москвы в Киев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные посольства РФ в Украине.

Визит омбудсмена РФ в Киев агентству также подтвердили в ее аппарате.

Причины визита Москальковой в Украину пока не сообщаются.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Украина и РФ предварительно договорились об обмене пленными по формуле 33/33.

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