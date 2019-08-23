Российский омбудсмен Москалькова летит в Киев, - росСМИ
23 августа, 2019, 10:26
Российская Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вылетела из Москвы в Киев
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные посольства РФ в Украине.
Визит омбудсмена РФ в Киев агентству также подтвердили в ее аппарате.
Причины визита Москальковой в Украину пока не сообщаются.
Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что Украина и РФ предварительно договорились об обмене пленными по формуле 33/33.
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