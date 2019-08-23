Разумков показал рассадку депутатов в Раде. Схема

23 августа, 2019, 14:22

Фракция "Слуги народа" со своими мажоритарщиками будет занимать всю переднюю часть зала перед трибуной

Схему показал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV.

"Европейская солидарность" сохранила за собой левый сектор.

По соседству с "ЕС" будет фракция "Голоса" со своими мажоритарщиками.

55 самовыдвиженцев и избранных мажоритарщиков от партий, которые не преодолели 5% -й барьер, будут сидеть между "Голосом" и "Оппозиционный платформой - За жизнь" (правый сектор).

Пустые места - вакантны, ведь депутаты не избирались в округах на временно оккупированных территориях.

Напомним, что 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады 9 созыва. Тогда же, вероятно, подпишут соглашение о коалиции.