Соглашение о коалиции подпишут 29 августа, - Разумков

23 августа, 2019, 13:43

Коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV

"Согласно процедуре, как это предусмотрено законом, коалиционное соглашение будет заключено 29 августа", - отметил Разумков.

Глава партии также заверил, что "украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время".

Также он без фамилий сказал, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".