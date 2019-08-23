//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПутин пригрозил США "симметричным ответом" на испытания ракет

Путин пригрозил США "симметричным ответом" на испытания ракет


фото: kremlin
Президент России Владимир Путин поручил российским ведомствам подготовить "симметричный ответ" на испытание США крылатой ракеты "Томагавк"

Как сообщает 23 августа прес-служба Кремля, Путин сказал об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Поручение, в частности, получили Министерство обороны России и Министерство иностранных дел. Они вместе с "другими профильными ведомствами" должны проанализировать уровень "угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов".

"При этом Россия, по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности", - говорится в сообщении.

Как заявили в Кремле, Россия не будет вовлечена в "затратную, разрушительную для ее экономики гонку вооружений", несмотря на то, что "для всех очевидно", что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, "чтобы скрыть работы, которые Вашингтон осуществляет" в его нарушения.

Напомним, Штаты испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Так, испытание ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

23 августа, 2019 пятница

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать