Путин пригрозил США "симметричным ответом" на испытания ракет

23 августа, 2019, 14:29

Президент России Владимир Путин поручил российским ведомствам подготовить "симметричный ответ" на испытание США крылатой ракеты "Томагавк"

Как сообщает 23 августа прес-служба Кремля, Путин сказал об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Поручение, в частности, получили Министерство обороны России и Министерство иностранных дел. Они вместе с "другими профильными ведомствами" должны проанализировать уровень "угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов".

"При этом Россия, по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности", - говорится в сообщении.

Как заявили в Кремле, Россия не будет вовлечена в "затратную, разрушительную для ее экономики гонку вооружений", несмотря на то, что "для всех очевидно", что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, "чтобы скрыть работы, которые Вашингтон осуществляет" в его нарушения.

Напомним, Штаты испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Так, испытание ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.