Полузащитника "Шахтера" прооперировали в Барселоне

23 августа, 2019, 16:20

Хавбек "Шахтера" Александр Пихальонок в Барселоне перенес операцию по поводу травмы колена

Об этом сообщает twitter донецкого клуба.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Пихальок успешно перенес операцию на колене, в одной из клиник Барселоны.

Футболист получил повреждение крестообразных связок в матче 4-го тура чемпионата Украины против "Львова" и выбыл не меньше, чем на полгода.

Александр Пихаленок успешно перенес операцию в Барселоне.



Скорейшего восстановления, Саша! Мы с тобой! https://t.co/d4ZRi4esut pic.twitter.com/wbkRWdc2Q9 - FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 23 августа 2019 г.