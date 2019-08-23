Полузащитника "Шахтера" прооперировали в Барселоне
23 августа, 2019, 16:20
Хавбек "Шахтера" Александр Пихальонок в Барселоне перенес операцию по поводу травмы колена
Об этом сообщает twitter донецкого клуба.
Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Пихальок успешно перенес операцию на колене, в одной из клиник Барселоны.
Футболист получил повреждение крестообразных связок в матче 4-го тура чемпионата Украины против "Львова" и выбыл не меньше, чем на полгода.
Александр Пихаленок успешно перенес операцию в Барселоне.- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 23 августа 2019 г.
Скорейшего восстановления, Саша! Мы с тобой! https://t.co/d4ZRi4esut pic.twitter.com/wbkRWdc2Q9
- Напомним, 10 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве переиграл "Динамо" со счетом 2:1.
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