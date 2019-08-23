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Espreso.tvСпортПолузащитника "Шахтера" прооперировали в Барселоне

Полузащитника "Шахтера" прооперировали в Барселоне


фото: shakhtar.com
Хавбек "Шахтера" Александр Пихальонок в Барселоне перенес операцию по поводу травмы колена

Об этом сообщает twitter донецкого клуба.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Пихальок успешно перенес операцию на колене, в одной из клиник Барселоны.

Футболист получил повреждение крестообразных связок в матче 4-го тура чемпионата Украины против "Львова" и выбыл не меньше, чем на полгода.

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