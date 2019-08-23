Нога Джонсон на столе была ответом на шутку Макрона, - журналист

23 августа, 2019, 17:39

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ногой на столе ответил на шутку президента Франции Эммануэля Макрона

Об этом рассказывает политический корреспондент Sky News Том Райнер в Twitter.

"Смотрите: вот видео Reuters о Борисе Джонсона, как он кладет ногу на мебель в Елисейском дворце. Похоже, президент Макрон шутил, что стол будет работать одинаково хорошо, как основание, если премьер-министр захочет откинуться, что Джонсон в шутку и сделал", - говорится в сообщении Райнера.

На видео видно, что Джонсон не более секунды продержал ногу на столе.

Напомним, что этот инцидент произошел во время визита Джонсона в Париж, 22 августа, в Елисейском дворце.