Нога Джонсон на столе была ответом на шутку Макрона, - журналист
Об этом рассказывает политический корреспондент Sky News Том Райнер в Twitter.
"Смотрите: вот видео Reuters о Борисе Джонсона, как он кладет ногу на мебель в Елисейском дворце. Похоже, президент Макрон шутил, что стол будет работать одинаково хорошо, как основание, если премьер-министр захочет откинуться, что Джонсон в шутку и сделал", - говорится в сообщении Райнера.
На видео видно, что Джонсон не более секунды продержал ногу на столе.
Напомним, что этот инцидент произошел во время визита Джонсона в Париж, 22 августа, в Елисейском дворце.
WATCH: Here's the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline , which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4- Tom Rayner (@RaynerSkyNews) 22 августа 2019 г.
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