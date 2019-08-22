Премьер Британии Джонсон закинул ногу на стол во время переговоров с Макроном. Фотофакт
22 августа, 2019, 20:46
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Париж 22 августа в Елисейском дворце положил ногу на небольшой столик между ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном
Как пишет Европейская правда, Джонсон, несмотря на острую тему своих переговоров с президентом Франции - Brexit - пытался вести себя спокойно.
Отмечается, что это формальное поведение британского лидера может стать новой нормой в часто напряженном мире дипломатии.
В конце концов, Макрон сам сжал бедро президента США Дональда Трампа во время встречи в Париже в ноябре.
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