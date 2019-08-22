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Espreso.tvОбществоПремьер Британии Джонсон закинул ногу на стол во время переговоров с Макроном. Фотофакт

Премьер Британии Джонсон закинул ногу на стол во время переговоров с Макроном. Фотофакт


фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Париж 22 августа в Елисейском дворце положил ногу на небольшой столик между ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном

Как пишет Европейская правда, Джонсон, несмотря на острую тему своих переговоров с президентом Франции - Brexit - пытался вести себя спокойно.

Отмечается, что это формальное поведение британского лидера может стать новой нормой в часто напряженном мире дипломатии.

В конце концов, Макрон сам сжал бедро президента США Дональда Трампа во время встречи в Париже в ноябре.

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