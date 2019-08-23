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Espreso.tvОбществоМаловероятно, что Россию дальше удастся удерживать в изоляции, - Зеркаль

Маловероятно, что Россию дальше удастся удерживать в изоляции, - Зеркаль


фото: obozrevatel
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что дальнейшее удержание санкций против России маловероятно

Об этом Зеркаль заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше", - сказала Зеркаль.

При этом дипломат выразил уверенность, что санкциями удалось остановить наступление на востоке Украины.

"По крайней мере, не было в течение этих пяти лет таких событий, как Дебальцево, как Иловайск. И это реально было достижением этих пяти лет - не было ужасного кровопролития и потерь такого количества человеческих жизней ... Изоляция этих лет работала на то, чтобы держать ситуацию, чтобы она не ухудшилась ", - пояснила она.

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"Действительно, они не принесли всего того, что могли принести, но сказать, что они совсем неэффективны нельзя ... Конечно, мы бы хотели, чтобы было больше давления, и не просто была остановка горячей фазы, а чтобы это было и решение вопроса по существу ", - добавила дипломат. При этом Зеркаль признала, что санкции не принесли всего, чего от них ожидали.

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