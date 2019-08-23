Фергюсон вернулся к тренировкам

23 августа, 2019, 11:24

Известный боец UFC Тони Фергюсон приступил к тренировкам

Об этом боец сообщил в Instagram.

Один из самых известных бойцов UFC в легком весе Тони Фергюсон плодотворно готовится в спортивном зале, о чем регулярно рассказывает в социальных сетях. У Фергюсона своя система тренировок, которую в сети давно назвали "Ниндзя-танцами".

У 35-летнего американца пока не указана дата следующего боя, однако он сможет выйти на ринг 7 сентября, в качестве замены кого-то из пары Нурмагомедов-Порье, если кто-то спортсменов получит травму.

Тони Фергюсон провел за карьеру 28 боев, в 25 из которых одержал победу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 22 Авг 2019 в 10:36 PDT