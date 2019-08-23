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Espreso.tvСпортФергюсон вернулся к тренировкам

Фергюсон вернулся к тренировкам


фото: SportsJOE.ie.
Известный боец UFC Тони Фергюсон приступил к тренировкам

Об этом боец сообщил в Instagram.

Один из самых известных бойцов UFC в легком весе Тони Фергюсон плодотворно готовится в спортивном зале, о чем регулярно рассказывает в социальных сетях. У Фергюсона своя система тренировок, которую в сети давно назвали "Ниндзя-танцами".

У 35-летнего американца пока не указана дата следующего боя, однако он сможет выйти на ринг 7 сентября, в качестве замены кого-то из пары Нурмагомедов-Порье, если кто-то спортсменов получит травму.

Тони Фергюсон провел за карьеру 28 боев, в 25 из которых одержал победу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

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