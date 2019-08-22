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Espreso.tvСпортИменитый спортсмен надел футболку "Шахтера"

Именитый спортсмен надел футболку "Шахтера"


фото: twitter
Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор засветился в футболке донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Иnstagram донецкого клуба.

В Instagram stories донецкого "Шахтера" появилось фото бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в футболке "горняков".

Причиной такой колоборации является сотрудничество клуба и спортсмена с одной и той же букмекерской компанией.

 

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