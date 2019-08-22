Именитый спортсмен надел футболку "Шахтера"
22 августа, 2019, 13:35
Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор засветился в футболке донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Иnstagram донецкого клуба.
В Instagram stories донецкого "Шахтера" появилось фото бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в футболке "горняков".
Причиной такой колоборации является сотрудничество клуба и спортсмена с одной и той же букмекерской компанией.
- 10 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве переиграл "Динамо" со счетом 2: 1.
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