Экс-игрок "Днепра" расторг контракт с "Миланом"
23 августа, 2019, 16:38
Экс-игрок "Днепра" Иван Стринич разорвал контракт с итальянским "Миланом"
Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.
Экс-защитник "Днепра" и сборной Хорватии Иван Стринич разорвал контракт с итальянским "Миланом". 32-летний футболист пополнил состав "Милана" прошлым летом, подписав контракт на два года. Однако был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.
Причиной того, что стороны расторгли контракт является и высокая конкуренция на позиции левого защитника в итальянском клубе, после покупки Тео Эрнандеса из мадридского "Реала" в активе "Милана" 4 игрока на эту позицию.
- 17 июля обладатель "Золотого мяча" хорват Лука Модрич получил предложение о переходе из испанского "Реала" в итальянский "Милан".
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