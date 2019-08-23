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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Днепра" расторг контракт с "Миланом"

Экс-игрок "Днепра" расторг контракт с "Миланом"


фото: Redazione
Экс-игрок "Днепра" Иван Стринич разорвал контракт с итальянским "Миланом"

Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Экс-защитник "Днепра" и сборной Хорватии Иван Стринич разорвал контракт с итальянским "Миланом". 32-летний футболист пополнил состав "Милана" прошлым летом, подписав контракт на два года. Однако был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.

Причиной того, что стороны расторгли контракт является и высокая конкуренция на позиции левого защитника в итальянском клубе, после покупки Тео Эрнандеса из мадридского "Реала" в активе "Милана" 4 игрока на эту позицию.

  • 17 июля обладатель "Золотого мяча" хорват Лука Модрич получил предложение о переходе из испанского "Реала" в итальянский "Милан".
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