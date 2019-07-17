"Милан" хочет усилиться обладателем "Золотого мяча"

17 июля, 2019, 15:31

Обладатель "Золотого мяча" хорват Лука Модрич получил предложение о переходе из испанского "Реала" в итальянский "Милан"

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Агент футболиста Владо Лемич уже встречался с руководством итальянской команды, которое рассматривает обладателя "Золотого мяча" как лидера раздевалки и наставника для молодых игроков.

Основным препятствием для перехода хорватского футболиста может стать его высокая зарплата, которая составляет 12 млн евро в год.

В прошлом сезоне Модрич сыграл за "Реал" 46 матчей. На счету 33-летнего полузащитника 4 забитых мяча и 8 результативных передач. Соглашение хорвата с мадридцами рассчитано до лета 2020 года.