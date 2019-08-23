Боевики били по украинским позициям 13 раз: двое военных ранены

23 августа, 2019, 07:22

22 августа боевики 13 раз нарушили режим перемирия в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 9 обстрелов: трижды неподалеку Водяного, дважды вблизи Новотроицкого, трижды в районе Богдановки, а также вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 4 обстрела: вблизи Новолуганского, Зайцево и дважды у Южного.