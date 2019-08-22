//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБоевики в течение суток 8 раз нарушали "режим тишины"

Боевики в течение суток 8 раз нарушали "режим тишины"

Враг обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций ООС:

  • дважды неподалеку Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Новотроицкого из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Богдановки из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела:

  • неподалеку Новолуганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Зайцевого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

21 августа боевики и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать