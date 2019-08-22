Боевики в течение суток 8 раз нарушали "режим тишины"
22 августа, 2019, 20:17
Враг обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций ООС:
- дважды неподалеку Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды в районе Богдановки из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела:
- неподалеку Новолуганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцевого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
21 августа боевики и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.
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