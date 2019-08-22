Боевики в течение суток 8 раз нарушали "режим тишины"

22 августа, 2019, 20:17

Враг обстреливал позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций ООС:

дважды неподалеку Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в районе Богдановки из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела:

неподалеку Новолуганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцевого из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

21 августа боевики и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.