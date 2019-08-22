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Espreso.tvОбществоИльенко сделал тату в память о Госкино

Ильенко сделал тату в память о Госкино

Глава Госкино Филипп Ильенко, который недавно подал в отставку, сделал памятную татуировку

Фото с тату он опубликовал в Facebook.

"Новая татуировка. В память о работе в Госкино;)", - подписал фотографию Ильенко.

Напомним, 19 августа он подал в отставку. По словам Ильенко, в сегодняшней Украине руководящая должность на государственной службе - "это скорее проклятие, чем вознаграждение".

 

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