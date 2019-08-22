Ильенко сделал тату в память о Госкино

22 августа, 2019, 15:24

Глава Госкино Филипп Ильенко, который недавно подал в отставку, сделал памятную татуировку

Фото с тату он опубликовал в Facebook.

"Новая татуировка. В память о работе в Госкино;)", - подписал фотографию Ильенко.

Напомним, 19 августа он подал в отставку. По словам Ильенко, в сегодняшней Украине руководящая должность на государственной службе - "это скорее проклятие, чем вознаграждение".