Ильенко сделал тату в память о Госкино
22 августа, 2019, 15:24
Глава Госкино Филипп Ильенко, который недавно подал в отставку, сделал памятную татуировку
Фото с тату он опубликовал в Facebook.
"Новая татуировка. В память о работе в Госкино;)", - подписал фотографию Ильенко.
Напомним, 19 августа он подал в отставку. По словам Ильенко, в сегодняшней Украине руководящая должность на государственной службе - "это скорее проклятие, чем вознаграждение".
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