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Espreso.tvОбществоПредседатель Госкино Ильенко подал в отставку

Председатель Госкино Ильенко подал в отставку


фото: РБК-Україна
Председатель Госкино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении по собственному желанию

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Сегодня я написал Премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя", - заявил Ильенко.

По его словам, в сегодняшней Украине руководящая должность на государственной службе - "это скорее проклятие, чем вознаграждение".

"А я в ближайшее время я планирую отдохнуть, у меня уже давно не было полноценной, нормальной человеческой отпуска. И в дальнейшем надолго не прощаемся, потому что всю свою дальнейшую деловую, творческую и общественно-политическую деятельность я связываю исключительно с украинским национальным кинематографом ! ", - добавил глава Госкино.

 

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