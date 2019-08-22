"Ливерпуль" планирует расширить стадион
22 августа, 2019, 17:32
Английский "Ливерпуль" задумался над расширением домашней арены Энфилд
Об этом сообщил журналист Джеймс Пирс в twitter.
Боссы английского "Ливерпуля" приняли решение увеличить количество мест на домашней арене "Энфилд". На сегодня стадион вмещает 54 тыс. зрителей, а по новому проекту цифра может вырасти до 60 тыс. сидений
"Энфилд" - стадион, который находится в Ливерпуле, был открыт в 1884 году, начал принадлежать клубу с 1892 года.
Big news from Anfield today. #LFC have reaffirmed their intention to redevelop the Anfield Road Stand with ambitious new plans now under active consideration to take the capacity to over 60,000.- James Pearce (@JamesPearceLFC) 22 августа 2019 г.
- 20 августа стало известно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключает завершения карьеры через 2-3 года.
- 1 июня "Ливерпуль" Юргена Клоппа победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов .
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