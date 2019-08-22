"Ливерпуль" планирует расширить стадион

22 августа, 2019, 17:32

Английский "Ливерпуль" задумался над расширением домашней арены Энфилд

Об этом сообщил журналист Джеймс Пирс в twitter.

Боссы английского "Ливерпуля" приняли решение увеличить количество мест на домашней арене "Энфилд". На сегодня стадион вмещает 54 тыс. зрителей, а по новому проекту цифра может вырасти до 60 тыс. сидений

"Энфилд" - стадион, который находится в Ливерпуле, был открыт в 1884 году, начал принадлежать клубу с 1892 года.

Big news from Anfield today. #LFC have reaffirmed their intention to redevelop the Anfield Road Stand with ambitious new plans now under active consideration to take the capacity to over 60,000. - James Pearce (@JamesPearceLFC) 22 августа 2019 г.