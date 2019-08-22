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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" планирует расширить стадион

"Ливерпуль" планирует расширить стадион


фото: fcliverpool.com
Английский "Ливерпуль" задумался над расширением домашней арены Энфилд

Об этом сообщил журналист Джеймс Пирс в twitter.

Боссы английского "Ливерпуля" приняли решение увеличить количество мест на домашней арене "Энфилд". На сегодня стадион вмещает 54 тыс. зрителей, а по новому проекту цифра может вырасти до 60 тыс. сидений

"Энфилд" - стадион, который находится в Ливерпуле, был открыт в 1884 году, начал принадлежать клубу с 1892 года.

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