Правительство одобрило увольнение Ильенко с должности главы Госкино
22 августа, 2019, 16:45
Кабинет министров Украины уволил главу Госкино Филиппа Ильенко с должности
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
"Уволить Ильенко Филиппа Юрьевича с должности Главы Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию", - сообщило правительство.
Напомним, 19 августа он подал в отставку. По словам Ильенко, в сегодняшней Украине руководящая должность на государственной службе - "это скорее проклятие, чем вознаграждение".
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