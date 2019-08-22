Правительство одобрило увольнение Ильенко с должности главы Госкино

22 августа, 2019, 16:45

Кабинет министров Украины уволил главу Госкино Филиппа Ильенко с должности

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Уволить Ильенко Филиппа Юрьевича с должности Главы Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию", - сообщило правительство.

Напомним, 19 августа он подал в отставку. По словам Ильенко, в сегодняшней Украине руководящая должность на государственной службе - "это скорее проклятие, чем вознаграждение".