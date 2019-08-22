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Espreso.tvОбществоПравительство одобрило увольнение Ильенко с должности главы Госкино

Правительство одобрило увольнение Ильенко с должности главы Госкино


фото: tyzhden.ua
Кабинет министров Украины уволил главу Госкино Филиппа Ильенко с должности

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Уволить Ильенко Филиппа Юрьевича с должности Главы Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию", - сообщило правительство.

Напомним, 19 августа он подал в отставку. По словам Ильенко, в сегодняшней Украине руководящая должность на государственной службе - "это скорее проклятие, чем вознаграждение".

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