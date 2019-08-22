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Espreso.tvСпортДе Пена доволен поездкой в Чернобыль

Де Пена доволен поездкой в Чернобыль


фото: dynamokyiv.com
Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена рассказал о недавнем визите в "город-призрак"

Об этом сообщил Карлос Де Пена в instagram.

Футболист киевского "Динамо" уругваец Карлос Де Пена доволен своим визитом в Чернобыль и назвал такое путешествие полезным для каждого.

"Совсем другой опыт, но наверняка такой, какой нужно иметь и знать!", - прокомментировал Де Пена.

27-летний уругваец присоединился к киевлянам в апреле, провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHERNOBY L A different experience but for sure one that is worth having and knowing !! #pripyat #chernobyl

Публикация от Carlos de Pena (@carlosdepena)

  • 15 августа футболисты киевского "Динамо" датчанин Миккель Дуелунд и уругваец Карлос Де Пена побывали на эскурсии в Чернобыле .
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