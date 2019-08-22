Де Пена доволен поездкой в Чернобыль
22 августа, 2019, 11:32
Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена рассказал о недавнем визите в "город-призрак"
Об этом сообщил Карлос Де Пена в instagram.
Футболист киевского "Динамо" уругваец Карлос Де Пена доволен своим визитом в Чернобыль и назвал такое путешествие полезным для каждого.
"Совсем другой опыт, но наверняка такой, какой нужно иметь и знать!", - прокомментировал Де Пена.
27-летний уругваец присоединился к киевлянам в апреле, провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассист.
CHERNOBY L A different experience but for sure one that is worth having and knowing !! #pripyat #chernobyl
- 15 августа футболисты киевского "Динамо" датчанин Миккель Дуелунд и уругваец Карлос Де Пена побывали на эскурсии в Чернобыле .
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