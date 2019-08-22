Де Пена доволен поездкой в Чернобыль

22 августа, 2019, 11:32

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена рассказал о недавнем визите в "город-призрак"

Об этом сообщил Карлос Де Пена в instagram.

Футболист киевского "Динамо" уругваец Карлос Де Пена доволен своим визитом в Чернобыль и назвал такое путешествие полезным для каждого.

"Совсем другой опыт, но наверняка такой, какой нужно иметь и знать!", - прокомментировал Де Пена.

27-летний уругваец присоединился к киевлянам в апреле, провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассист.