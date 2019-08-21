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Espreso.tvОбществоВ "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели Балуха, Сущенко, Кольченко, Клыха и Карпюка

В "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели Балуха, Сущенко, Кольченко, Клыха и Карпюка

В московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели пять украинских политзаключенных из "списка Сенцова"

Об этом сообщил член общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, передает "Медиазона".

По словам правозащитника, в изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

"О Павле Грибе они почему-то сказали, что его нет. Они прямо по базе не проверяли, это просто сотрудник, который нас сопровождал, сказал, что этого не помнит и его, скорее всего, нет", - рассказал Еникеев.

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