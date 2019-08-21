В матче 5-го тура УПЛ будут задействованы новейшие технологии
21 августа, 2019, 13:28
В матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу между "Колос" и "Ворсклой" будет задействована система видеоповторов VAR
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
24 августа, в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги между "Колос" и "Ворсклой", на киевской Оболонь-Арене, в офлайн-режиме будет работать система видеоповторов VAR.
Главным судьей VAR будет Евгений Арановский, помогать ему будет Андрей Скрипка, а в качестве наблюдателя выступит Виктор Дердо. Главным же арбитром в поле будет Екатерина Монзуль с помощниками Зауром Курбановым и Дмитрием Козорезовым.
- 12 июня на заседании клубов УПЛ была в VAR в чемпионате Украины .
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