В Киеве откроют Музей кино
Об этом сообщает пресс-служба центра.
На открытии музея представляют мультимедийную выставку "ВУФКУ. Lost & Found" о Всеукраинском фонде киноуправления - государственной организации, которая в 1920-е годы сформировала украинскую киноиндустрию.
Выставка посвящена истории украинской киноиндустрии, которая берет начало с 1920-го года.
"Премьерная выставка "ВУФКУ. Lost & Found" и параллельная программа раскроют историю международного успеха Всеукраинского фотокиноуправления - государственной организации, которая в 1920-е годы сформировала успешную украинскую киноиндустрию. Мультимедийная экспозиция в восстановленных помещениях Довженко-Центр площадью 1500 кв. м представит экспонаты из ведущих украинских музеев и невиданные сокровища из коллекции Довженко-Центра. Редкие кадры фильмов, кинохроники и анимации, уникальные архивные документы и фото перенесут зрителя в атмосферу бурных 1920-х", - говорится в сообщении.
- Напомним, за три года при поддержке государства сняли почти 150 фильмов.
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