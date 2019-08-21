21 августа, 2019, 20:20

12 сентября в Довженко-центре в Киеве откроют Музей кино

Об этом сообщает пресс-служба центра.

На открытии музея представляют мультимедийную выставку "ВУФКУ. Lost & Found" о Всеукраинском фонде киноуправления - государственной организации, которая в 1920-е годы сформировала украинскую киноиндустрию.

Выставка посвящена истории украинской киноиндустрии, которая берет начало с 1920-го года.

"Премьерная выставка "ВУФКУ. Lost & Found" и параллельная программа раскроют историю международного успеха Всеукраинского фотокиноуправления - государственной организации, которая в 1920-е годы сформировала успешную украинскую киноиндустрию. Мультимедийная экспозиция в восстановленных помещениях Довженко-Центр площадью 1500 кв. м представит экспонаты из ведущих украинских музеев и невиданные сокровища из коллекции Довженко-Центра. Редкие кадры фильмов, кинохроники и анимации, уникальные архивные документы и фото перенесут зрителя в атмосферу бурных 1920-х", - говорится в сообщении.