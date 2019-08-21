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Espreso.tvОбществоУкраинское кино: за три года при поддержке государства сняли почти 150 фильмов

Украинское кино: за три года при поддержке государства сняли почти 150 фильмов

К концу этого года общее количество поддержанных государством новых кинофильмов составит 148

Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

"Количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ возрождения национального кинематографа, до конца года достигнет 148", - заявил Гройсман.

По словам премьер-министра, возрождение кино стало одним из самых успешных направлений культурной политики действующего правительства - вместе с инициативами "Малые города - большие впечатления" и проектам возрождения исторических памятников.

Гройсман заметил, что средства, направленные на реализацию проектов в рамках указанных инициатив, это не только правительственная поддержка через бюджетные субвенции и Государственный фонд регионального развития, но и доходы регионов, обеспечены в рамках децентрализации.

Кроме того, отмечается, что в этом году "Малые города - большие впечатления" - это 74 проекта на 41,3 млн гривен. Восстановление исторических объектов - это 638 проектов более чем на 1 млрд гривен.

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