Украинское кино: за три года при поддержке государства сняли почти 150 фильмов
Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.
"Количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ возрождения национального кинематографа, до конца года достигнет 148", - заявил Гройсман.
По словам премьер-министра, возрождение кино стало одним из самых успешных направлений культурной политики действующего правительства - вместе с инициативами "Малые города - большие впечатления" и проектам возрождения исторических памятников.
Гройсман заметил, что средства, направленные на реализацию проектов в рамках указанных инициатив, это не только правительственная поддержка через бюджетные субвенции и Государственный фонд регионального развития, но и доходы регионов, обеспечены в рамках децентрализации.
Кроме того, отмечается, что в этом году "Малые города - большие впечатления" - это 74 проекта на 41,3 млн гривен. Восстановление исторических объектов - это 638 проектов более чем на 1 млрд гривен.
- Напомним, Украина выдвинула на "Оскар" фильм "Домой" о событиях на Донбассе и в Крыму.
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