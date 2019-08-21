Украинцы смогут в сентябре приобрести газ по летней цене и использовать в течение отопительного сезона

21 августа, 2019, 20:04

Украинцы смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook.

"Проще говоря - сделать свой газовый запас на зиму по фиксированной летней цене и сэкономить на разнице цен зимой", - пояснили в газовой компании.

Предложение действует до 25 сентября и позволяет приобрести до 25 тыс. куб. м газа. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Отпускная цена Нафтогаза - 4874,42 (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

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