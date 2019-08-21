Украинцы смогут в сентябре приобрести газ по летней цене и использовать в течение отопительного сезона
21 августа, 2019, 20:04
Украинцы смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook.
"Проще говоря - сделать свой газовый запас на зиму по фиксированной летней цене и сэкономить на разнице цен зимой", - пояснили в газовой компании.
Предложение действует до 25 сентября и позволяет приобрести до 25 тыс. куб. м газа. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Отпускная цена Нафтогаза - 4874,42 (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).
Что надо сделать?
- прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта)
- подписать дополнение к стандартному соглашению;
- внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки
Читайте также
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
Читайте также
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко