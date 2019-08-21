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Espreso.tvОбществоУкраинцы смогут в сентябре приобрести газ по летней цене и использовать в течение отопительного сезона

Украинцы смогут в сентябре приобрести газ по летней цене и использовать в течение отопительного сезона

Украинцы смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook.

"Проще говоря - сделать свой газовый запас на зиму по фиксированной летней цене и сэкономить на разнице цен зимой", - пояснили в газовой компании.

Предложение действует до 25 сентября и позволяет приобрести до 25 тыс. куб. м газа. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Отпускная цена Нафтогаза - 4874,42 (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Что надо сделать?

  • прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта)
  • подписать дополнение к стандартному соглашению;
  • внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки

 

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