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Espreso.tvМирТрамп прокомментировал рождения десятого внука

Трамп прокомментировал рождения десятого внука

Президент США Дональд Трамп поздравил своего сына Эрика и его жену Лару с рождением ребенка

"Поздравляю Эрика Трампа и Лару Ли Трамп с рождением Каролины Дороти Трамп. Горжусь!", - заявил Трамп.

 

Напомним, президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз.

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