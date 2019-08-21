Трамп прокомментировал рождения десятого внука
21 августа, 2019, 10:09
Президент США Дональд Трамп поздравил своего сына Эрика и его жену Лару с рождением ребенка
"Поздравляю Эрика Трампа и Лару Ли Трамп с рождением Каролины Дороти Трамп. Горжусь!", - заявил Трамп.
CONGRATULATIONS @EricTrump and @LaraLeaTrump , on the birth of Carolina Dorothy Trump. So proud! https://t.co/eSIrFz0zmR- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.
Напомним, президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз.
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