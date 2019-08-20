Трамп стал дедушкой в десятый раз
20 августа, 2019, 18:00
Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочь
Об этом сообщил во вторник Эрик Люк Трамп в своем Twitter.
"Лара (жена Эрика Трампа) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим", - написал Эрик.
. @LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!- Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.
Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первом сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.
Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей.
Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и трех детей соответственно.
Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают должности вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.
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