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Espreso.tvМирТрамп стал дедушкой в десятый раз

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочь

Об этом сообщил во вторник Эрик Люк Трамп в своем Twitter.

"Лара (жена Эрика Трампа) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим", - написал Эрик.

Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первом сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей.

Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и трех детей соответственно.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают должности вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.

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