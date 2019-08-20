20 августа, 2019, 18:00

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочь

Об этом сообщил во вторник Эрик Люк Трамп в своем Twitter.

"Лара (жена Эрика Трампа) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим", - написал Эрик.

. @LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already! - Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.

Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первом сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей.

Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и трех детей соответственно.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают должности вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.