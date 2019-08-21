Роналду заявил об окончании футбольной карьеры
21 августа, 2019, 11:35
Криштиану Роналду анонсировал возможность завершения карьеры футболиста в следующем году
Об этом сообщает Marca.
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что планирует играть до тех пор, пока это будет приносить ему удовольствие.
"Окончание карьеры? Я сейчас не думаю об этом. Возможно, закончу карьеру в следующем году. Но при этом, я могу играть до 40 или 41 года. Не знаю ... Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать ", - заявил Криштиану Роналду.
Португалец один из величайших футболистов в истории футбола. В его активе пять кубков Лиги чемпионов, три победы в чемпионате Англии, две в чемпионате Испании и один в чемпионате Италии.
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