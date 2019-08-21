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Espreso.tvОбществоУкрзализныцю, Нафтогаз и другие госкомпании следует разделить и продать, - советник Зеленского Устенко

Укрзализныцю, Нафтогаз и другие госкомпании следует разделить и продать, - советник Зеленского Устенко

Крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать

Об этом в эфире "Радио НВ" сказал советник президента Владимира Зеленского с макроэкономической политики и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Как можно сдвинуть" наше судно с густой мели ", на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Имеющиеся" монстры "должны быть" убиты "и" расчленены ". Я имею в виду НАК" Нафтогаз "," Укрзализныцю " . Те "монстры", которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти ", - сказал он.

Устенко считает, что УЗ нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические и не очень интересны для бизнеса вещи". При этом "Укрспирт", по его мнению, "должен быть полностью приватизирован", а в ГПЗКУ "смысловой нагрузки в принципе не существует".

"Я не воспринимаю все эти разговоры -« не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся на нижнем пике экономического цикла ". Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет лучше ситуация для всех рынков и для Украина в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. но для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс? " - добавил советник Зеленского.

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