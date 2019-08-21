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Espreso.tvОбществоРасстрелы на Майдане: суд оставил под стражей 4 экс-"беркутовцев"

Расстрелы на Майдане: суд оставил под стражей 4 экс-"беркутовцев"

21 августа Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших "беркутовцев", подозреваемых в расстрелах на Майдане

Об этом сообщила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская в Facebook.

Речь идет о Сергее Зинченко, Александре Маринченко, Павле Аброськине и Олеге Янишевском.

Сторона обвинения отметила, что существует риск побега, если смягчить обвиняемым меру пресечения. Закревская, которая представляет сторону потерпевших, согласилась с этим.

В конце концов, суд отклонил апелляционные жалобы всех четырех экс-"беркутовцев" и оставил их под стражей.

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