Суд освободил из-под стражи эксберкутовца, подозреваемого в убийствах майдановцев
16 июля, 2019, 16:40
Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи эксберкутовца Сергея Тамтуру, подозреваемого в убийствах майдановцев в 2014 году
Об этом сообщает LB.ua .
Мера пресечения для Тамтуры изменена на круглосуточный домашний арест.
Остальные четверо подозреваемых по этому делу - Олег Янишевский Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Александр Маринченко - остаются под стражей.
- Как отметил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, в правоохранительных органах и в дальнейшем работают 36 подозреваемых в совершении преступлений во время Революции Достоинства.
- Подозреваемый в расстрелах Майдана экс-Беркута так называемой черной роты Руслан Горб, который в конце февраля 2014 выехал в Россию, мог погибнуть в Сирии, на службе у ЧВК "Вагнера".
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