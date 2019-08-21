"Ноль украинцев": в Польше обратятся в прокуратуру из-за ксенофобских объявлений о работе,
Об этом пишет Польское радио.
В объявлены написано, что заведение ищет поваров, но, цитата, "ноль украинцев или других подобных" (на польском "zero Ukraińców czy innych podobnych").
Сообщается, что делом заинтересовался Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения. Там считают это объявление скандальным и собираются подать заявление в прокуратуру Гдыни о возможности совершения преступления публичного призыва к ненависти на национальной почве.
Позже адвокат владельца ресторана обнародовал заявление, в котором говорится, что это объявление "является проявлением необдуманного решения только одного человека, все работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным уведомлением".
Он добавил, что объявление вызвало волну хейта, направленного как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, включая угрозами сжечь заведение.
Тем, кто публично призывает к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.
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