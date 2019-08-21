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Espreso.tvСпорт"Динамо" расстанется с недавно назначенным тренером

"Динамо" расстанется с недавно назначенным тренером


фото: dynamokyiv.com
Висенте Гомес, входивший в тренерский штаб "Динамо", покинет киевский клуб

Об этом сообщает SportArena.

Испанец Висенте Гомес, в июне вернувшийся в тренерский штаб киевского "Динамо", принял решение покинуть клуб. В свое время тренер уже работал в "Динамо", он входил в тренерский штаб Сергея Реброва, однако покинул команду с Ребровым в 2017 году.

Висенте Гомеса считали фаворитом на должность главного тренером после увольнения белоруса Александра Хацкевича, однако назначение так и не состоялось.

  • 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" был назначен спортивный директор клуба Алексей Михайличенко .
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