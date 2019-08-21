Помпео заявил об угрозе возрождения "Исламского государства"

21 августа, 2019, 10:19

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что на некоторых территориях сохраняется угроза возрождения "халифата", поскольку боевики "Исламского государства" укрепили свои позиции

Также Помпео считает, что угрозу представляют ячейки террористической группировки "Аль-Каида", сообщает CBS .

"Конечно, есть места, где" ИГИЛ "сегодня гораздо более влиятельная, чем три или четыре года назад. Но халифат исчез, и способность террористов проводить атаки за рубежом значительно ослабла. Мы снизили серьезные риски, не все, но много", - заявил Помпео.

В 2014 году главарь "ИГИЛ" Абу Бакр аль-Багдади объявил так называемый "Халифат" на больших территориях Ирака и Сирии. В 2017 году "Исламское государство" начало стремительно терять ранее захваченные территории на Ближнем Востоке.

Впрочем, джихадисты по-прежнему активны в пустыне Бадиа. Они имеют многочисленные "спящие ячейки» в Сирии и Ираке, которые периодически совершают нападения.

Напомним, по данным Министерства обороны США, боевики террористической группировки "Исламское государство" возвращаются в Сирию и укрепляют свои позиции в Ираке.