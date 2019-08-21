Помпео заявил об угрозе возрождения "Исламского государства"
Также Помпео считает, что угрозу представляют ячейки террористической группировки "Аль-Каида", сообщает CBS .
"Конечно, есть места, где" ИГИЛ "сегодня гораздо более влиятельная, чем три или четыре года назад. Но халифат исчез, и способность террористов проводить атаки за рубежом значительно ослабла. Мы снизили серьезные риски, не все, но много", - заявил Помпео.
В 2014 году главарь "ИГИЛ" Абу Бакр аль-Багдади объявил так называемый "Халифат" на больших территориях Ирака и Сирии. В 2017 году "Исламское государство" начало стремительно терять ранее захваченные территории на Ближнем Востоке.
Впрочем, джихадисты по-прежнему активны в пустыне Бадиа. Они имеют многочисленные "спящие ячейки» в Сирии и Ираке, которые периодически совершают нападения.
Напомним, по данным Министерства обороны США, боевики террористической группировки "Исламское государство" возвращаются в Сирию и укрепляют свои позиции в Ираке.
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