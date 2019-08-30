"ИГ" вернулось в Сирию и укрепило свои позиции в Ираке, - Пентагон

7 августа, 2019, 14:55

По данным Министерства обороны США, боевики террористической группировки "Исламское государство" возвращаются в Сирию и укрепляют свои позиции в Ираке

Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна о проведении спецоперации "Несокрушимая решительность".

"Несмотря на потерю своего территориального "Халифата", в этом квартале Исламское государство укрепило свои возможности для повстанческой деятельности в Ираке и возрождается в Сирии", - говорится в документе.

В Пентагоне отметили, что укрепление позиций "ИГ" стало возможным, поскольку силы Ирака и Сирии, поддерживаемые США, не способны на долгосрочные операции против боевиков группировки.

В документе также отмечается, что сокращение американского военного контингента уменьшило поддержку партнеров США в Сирии, тогда как они нуждаются в большем подготовки и лучшего оборудования.

Кроме того, из-за сокращения количества американских военных Вашингтон и его союзники не смогли внимательно следить за лагерем для беженцев Аль-Холь, что позволило идеологии "ИГ" распространиться в нем.

По данным Пентагона, террористическая организация, вероятно, также восстанавливает свои финансовые сети в обоих государствах. В ведомстве добавили, что "ИГ" сохраняет от 14 до 18000 боевиков в Ираке и Сирии, среди которых до трех тысяч иностранцев.