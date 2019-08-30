"ИГ" вернулось в Сирию и укрепило свои позиции в Ираке, - Пентагон
Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна о проведении спецоперации "Несокрушимая решительность".
"Несмотря на потерю своего территориального "Халифата", в этом квартале Исламское государство укрепило свои возможности для повстанческой деятельности в Ираке и возрождается в Сирии", - говорится в документе.
В Пентагоне отметили, что укрепление позиций "ИГ" стало возможным, поскольку силы Ирака и Сирии, поддерживаемые США, не способны на долгосрочные операции против боевиков группировки.
В документе также отмечается, что сокращение американского военного контингента уменьшило поддержку партнеров США в Сирии, тогда как они нуждаются в большем подготовки и лучшего оборудования.
Кроме того, из-за сокращения количества американских военных Вашингтон и его союзники не смогли внимательно следить за лагерем для беженцев Аль-Холь, что позволило идеологии "ИГ" распространиться в нем.
По данным Пентагона, террористическая организация, вероятно, также восстанавливает свои финансовые сети в обоих государствах. В ведомстве добавили, что "ИГ" сохраняет от 14 до 18000 боевиков в Ираке и Сирии, среди которых до трех тысяч иностранцев.
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-