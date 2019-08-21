21 августа, 2019, 20:03

Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, власти Непала запретили использовать одноразовые пластиковые изделия на Эвересте

Об этом сообщает BBC.

Запрет будет действовать с 2020 года в муниципалитете Кхумбу Пасанг Лхамо, где расположена самая высокая гора в мире. Будут запрещены пластиковые бутылки и другие одноразовые изделия из пластика, толщина которых не превышает 30 микрон - 0,03 миллиметра.

"Это поможет сохранить наш регион, Эверест и горы в чистоте в долгосрочной перспективе", - сказал местный чиновник.

Стоит отметить, что каждый год регион, где расположена самая высокая гора в мире, посещают десятки тысяч туристов, которые оставляют большое количество мусора. Так, недавно там за полтора месяца собрали 11 тонн мусора.