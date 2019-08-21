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Espreso.tvОбществоНа Эвересте запретили использовать пластиковые изделия

На Эвересте запретили использовать пластиковые изделия

Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, власти Непала запретили использовать одноразовые пластиковые изделия на Эвересте

Об этом сообщает BBC.

Запрет будет действовать с 2020 года в муниципалитете Кхумбу Пасанг Лхамо, где расположена самая высокая гора в мире. Будут запрещены пластиковые бутылки и другие одноразовые изделия из пластика, толщина которых не превышает 30 микрон - 0,03 миллиметра.

"Это поможет сохранить наш регион, Эверест и горы в чистоте в долгосрочной перспективе", - сказал местный чиновник.

Стоит отметить, что каждый год регион, где расположена самая высокая гора в мире, посещают десятки тысяч туристов, которые оставляют большое количество мусора. Так, недавно там за полтора месяца собрали 11 тонн мусора.

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