На Эвересте запретили использовать пластиковые изделия
21 августа, 2019, 20:03
Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, власти Непала запретили использовать одноразовые пластиковые изделия на Эвересте
Об этом сообщает BBC.
Запрет будет действовать с 2020 года в муниципалитете Кхумбу Пасанг Лхамо, где расположена самая высокая гора в мире. Будут запрещены пластиковые бутылки и другие одноразовые изделия из пластика, толщина которых не превышает 30 микрон - 0,03 миллиметра.
"Это поможет сохранить наш регион, Эверест и горы в чистоте в долгосрочной перспективе", - сказал местный чиновник.
Стоит отметить, что каждый год регион, где расположена самая высокая гора в мире, посещают десятки тысяч туристов, которые оставляют большое количество мусора. Так, недавно там за полтора месяца собрали 11 тонн мусора.
- Напомним, правительственная комиссия Непала введет для альпинистов, желающих взойти на Эверест, требование о наличии необходимого опыта в горах.
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