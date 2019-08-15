В Непале будут проверять подготовку альпинистов, желающих покорить Эверест
Об этом сообщает BBC.
"Правительственная комиссия Непала рекомендует проверять у альпинистов, желающих покорить гору Эверест, достаточность опыта пребывания в горах", - говорится в сообщении.
Таким образом, комиссия предлагает выдавать разрешение тем альпинистам, которые уже поднимались на вершины с высотой не менее 6500 метров.
Кроме того, желающим необходимо будет предоставлять справку о состоянии здоровья и брать с собой в поход опытного гида.
Комиссия, в которую входят чиновники, опытные иностранные альпинисты и эксперты, также предлагает увеличить стоимость разрешения на поход на вершину Эвереста как минимум до 35 тысяч долларов для одного человека и до 20 тысяч долларов для желающих покорять другие горы высотой более 8000 метров.
Отмечается, что соответствующие предложения появились после того, как в этом году на Эвересте погибли по меньшей мере 11 человек. Девять из них погибли именно со стороны Непала и двое - со стороны Тибета.
- Напомним, 13 октября 2018 в горах Непала погибли девять альпинистов.
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