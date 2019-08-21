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Espreso.tvОбществоМост в Станице Луганской: для ремонта надо убрать блокпост ОРЛО, - Олифер

Мост в Станице Луганской: для ремонта надо убрать блокпост ОРЛО, - Олифер

Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о готовности начать ремонт перехода в Станице Луганской с первой половины 22 августа

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"До начала восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО. В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон должен быть одновременным и зеркальным", - написала Олифер.

По ее словам, Трехсторонняя контактная группа отметила, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля, "имеет благоприятное влияние на ситуацию безопасности в Донбассе".

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