Террористы намеренно затягивают демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской, - ООС

19 августа, 2019, 09:34

Боевики решили продолжить работу на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным для украинской стороны начать работы

Об этом сообщает штаб ООС.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова провести, зеркально, демонтаж фортификационных сооружений.

Однако, по стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжения работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы.

Отмечается, что действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий.

Указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганска.