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Espreso.tvОбщество"Cлуга народа" хочет вернуть диктатуру генрокурора, - Луценко

"Cлуга народа" хочет вернуть диктатуру генрокурора, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что новая команда планирует вернуть генпрокурору и заместителям кадровые функции, несмотря на то, что это противоречит базовым признакам демократии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это было одним из требований получения безвиза, - отметил он, уточнив, что лишение генпрокурора и его заместителей кадровых функций, передача их выбранным на съезде КДКП и Совету прокуроров - "базовый признак демократии и независимости прокуроров".

Кроме того, Луценко отметил, что это приведет к авторитарной власти генпрокурора.

"Насколько я слышал, новая команда хочет отменить эти механизмы. Я бы настойчиво этого не рекомендовал", - отметил Луценко.

Он предположил, что преемник хочет назначать заместителей и местных прокуроров сам.

"Произойдет возвращение к диктаторским полномочиям генпрокурора, который сам может всех принимать и всех снимать", - добавил он.

Генпрокурору неизвестно, кто является автором этой идеи.

"По крайней мере сейчас ее озвучивают те, кого журналисты называют "у Зеленского". Вопрос не в том, что он назначит плохих. Но это может снова регенерировать принцип: посади вон того, или я тебя сниму. А понимание того, что генпрокурор может кого угодно снять - это очень опасная история. Я настаиваю, что европейская практика самоуправления без права генпрокурора и его заместителей назначать и снимать подчиненных - это очень правильный подход. И это один из предохранителей политических и бизнес репрессий, которые процветали до введения этого механизма", - уточни во Луценко.

 

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