Франция: ситуация в Украине будет решающей для возвращения РФ в G8, - СМИ
Об этом сообщает французская редакция Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.
"Мы приняли к сведению тот факт, что американцы хотят реинтегрировать россиян в следующем году", - сказал источник на следующий день после телефонного разговора президентов США и Франции, во время которой, по данным СМИ, они договорились вернуть Россию к формату в следующем году.
"Украинский вопрос имеет решающее значение", сказал источник, добавив, что нынешний контекст "может способствовать прогрессу".
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились обсудить Украину на первой сессии саммита G7, который начнется в субботу во французском в городе Биарриц, добавил источник.
Россию выгнали из группы государств из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году. В настоящее время в группу входят Франция, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Канада и США.
Пока не ясно, чем закончится процесс принятия решения о возвращении РФ и действительно ли она может быть за столом переговоров в следующем году.
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