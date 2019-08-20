Зинченко мог перейти в "Борнмут"

20 августа, 2019, 15:01

В 2016-м году Александр Зинченко отказал английскому "Борнмуту"

Об этом сообщает xsport.ua

В 2016-м году украинский футболист Александр Зинченко выбирал между "Манчестер Сити" и "Борнмутом". Об этом рассказал генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газиров.

"Тогда "Борнмут" предлагал за него 8 млн евро, в Россию были готовы приехать главный тренер и спортивный директор, но Саня отказался, а позже перешел в Манчестер"

22-летний Александр Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 45 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.