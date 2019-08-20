Звезда МЮ попала в антирейтинг АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Погба не смог реализовать пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона". После очередного промаха с 11-метрового французский футболист вошел в список худших пенальтистов в истории чемпионата Англии.
Антирейтинг формируется из игроков, которые пробили больше десяти пенальти, Погба находится на шестой позиции среди худших исполнителей пенальти. Игрок сборной Франции выполнял 11 ударов, из которых только 7 раз заканчивались голом (36% непопаданий).
Антирейтинг возглавляет колумбийский нападающий Хуан Пабло Анхель, который в 2000-2007 годы выступал в составе "Астон Виллы". Форвард пробил 10 пенальти, 5 из которых не забил (50% непопаданий).
- 13 августа "Реал" решил не покупать французского полузащитника Поля Погбу у "Манчестер Юнайтед".
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