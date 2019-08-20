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Espreso.tvСпортЗнаменитый голкипер, который перенес инфаркт, вернется на поле в декабре

Знаменитый голкипер, который перенес инфаркт, вернется на поле в декабре


фото: fcporto.en
Голкипер "Порту" Икер Касильяс может вернуться на футбольное поле в декабре этого года

Об этом сообщает A Bola.

Испанский вратарь Икер Касильяс может вернуться на поле после инфаркта уже в декабре текущего года, вскоре вратарь пройдет ряд тестов, которые и определят, сможет ли легендарный вратарь снова играть.

Касильяс играет в "Порту" с 2015-го года. До перехода в португальский клуб, чемпион мира-2010 и чемпион Европы 2008 и 2012 годов, всю карьеру провел в мадридском "Реале".

  • 8 августа легендарный Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон.
  • Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
  • Позже, врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что Икеру Касильясу после инфаркта придется завершить карьеру .
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