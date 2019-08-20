Знаменитый голкипер, который перенес инфаркт, вернется на поле в декабре

20 августа, 2019, 18:28

Голкипер "Порту" Икер Касильяс может вернуться на футбольное поле в декабре этого года

Об этом сообщает A Bola.

Испанский вратарь Икер Касильяс может вернуться на поле после инфаркта уже в декабре текущего года, вскоре вратарь пройдет ряд тестов, которые и определят, сможет ли легендарный вратарь снова играть.

Касильяс играет в "Порту" с 2015-го года. До перехода в португальский клуб, чемпион мира-2010 и чемпион Европы 2008 и 2012 годов, всю карьеру провел в мадридском "Реале".