Зеленский сказал, когда ожидать расширения торговли с Израилем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом на своей странице в Фейсбуке по итогам встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мы ожидаем ратификации Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - написал Зеленский.
Также он отметил, что Украина и Израиль подписали четыре важных документа, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.
"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ІТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - также написал Зеленский.
- Напомним, 21 января 2019 г. Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ, согласно которой Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - на товары агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.
- Соглашение должно вступить в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.
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