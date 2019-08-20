Зеленский сказал, когда ожидать расширения торговли с Израилем

20 августа, 2019, 08:25

Украина ожидает ратификации Соглашения о свободной торговле с новым составом Кнессета после выборов 17 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом на своей странице в Фейсбуке по итогам встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы ожидаем ратификации Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - написал Зеленский.

Также он отметил, что Украина и Израиль подписали четыре важных документа, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.

"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ІТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - также написал Зеленский.