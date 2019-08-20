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Espreso.tvОбществоЮрчишин объяснил, почему "Голос" отказался от должности вице-спикера

Юрчишин объяснил, почему "Голос" отказался от должности вице-спикера

20 августа заместитель главы партии Ярослав Юрчишин заявил, что партия "Голос" предпочитает профессиональные должности, а не политические

Об этом Юрчишин сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Мы формировали список по принципу профессионализма. То есть каждый человек в нашем списке может потенциально возглавить и организовать работу одного из парламентских комитетов. Когда нам предлагают чисто политическую должность, которая в результате распределения обязанностей имеет более церемониальные функции, то, наверное, мы готовы ее уступить тем политическим силам, которым политические должности являются более приоритетными, чем профессиональные", - сказал он.

"Мы продолжаем настаиваем на том, что стоит брать комитет", - добавил Юрчишин.

Кроме того, Ярослав Юрчишин отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера новоизбранного парламента, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то за такую должность можно было бы побороться, ведь у партии есть достойные кандидатуры.

 

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