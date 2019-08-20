Юрчишин объяснил, почему "Голос" отказался от должности вице-спикера
Об этом Юрчишин сообщил в эфире Еспресо.TV.
"Мы формировали список по принципу профессионализма. То есть каждый человек в нашем списке может потенциально возглавить и организовать работу одного из парламентских комитетов. Когда нам предлагают чисто политическую должность, которая в результате распределения обязанностей имеет более церемониальные функции, то, наверное, мы готовы ее уступить тем политическим силам, которым политические должности являются более приоритетными, чем профессиональные", - сказал он.
"Мы продолжаем настаиваем на том, что стоит брать комитет", - добавил Юрчишин.
Кроме того, Ярослав Юрчишин отметил, что если бы "Голосу" предлагали позицию первого вице-спикера новоизбранного парламента, которая имеет не только политические, но и управленческие функции, то за такую должность можно было бы побороться, ведь у партии есть достойные кандидатуры.
- Напомним, 20 августа партия "Голос" отказалась от должности заместителя главы Верховной Рады.
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