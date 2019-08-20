"Голос" отказался от должности вице-спикера Рады
20 августа, 2019, 15:39
Партия "Голос" отказалась от должности заместителя главы Верховной Рады
Об этом сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ
"Да, это соответствует действительности", - сказал Юрчишин журналистам.
Отметим, что наиболее вероятная кандидатура на должность спикера Рады - председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Несмотря на то, что его на нее еще не назначили, Разумков уже успел пожаловаться на потенциальную низкую зарплату председателя Верховной Рады (50 тыс. Грн).
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