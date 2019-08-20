Игрок "Динамо" согласился перейти в мексиканский клуб

20 августа, 2019, 11:38

Хавбек киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес согласился перейти в мексиканскую "Америку"

Об этом сообщает Marca.

Полузащитник бразильского "Сантоса" Гонсалес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", близок к переходу в мексиканскую "Америку", на условиях аренды.

За 3 года в киевском клубе парагваец провел 85 матчей и забил 14 голов. Прошлый сезон провел в аренде в бразильском "Сантосе".