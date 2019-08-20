Игрок "Динамо" согласился перейти в мексиканский клуб
20 августа, 2019, 11:38
Хавбек киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес согласился перейти в мексиканскую "Америку"
Об этом сообщает Marca.
Полузащитник бразильского "Сантоса" Гонсалес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", близок к переходу в мексиканскую "Америку", на условиях аренды.
За 3 года в киевском клубе парагваец провел 85 матчей и забил 14 голов. Прошлый сезон провел в аренде в бразильском "Сантосе".
-
20 июня полузащитник сборной Парагвая Гонсалес не реализовал пенальти в ворота Аргентины в матче 2-го тура Кубка Америки.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики