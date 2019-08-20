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Espreso.tvСпортИгрок "Динамо" согласился перейти в мексиканский клуб

Игрок "Динамо" согласился перейти в мексиканский клуб


фото: fcsantos.com
Хавбек киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес согласился перейти в мексиканскую "Америку"

Об этом сообщает Marca.

Полузащитник бразильского "Сантоса" Гонсалес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", близок к переходу в мексиканскую "Америку", на условиях аренды.

За 3 года в киевском клубе парагваец провел 85 матчей и забил 14 голов. Прошлый сезон провел в аренде в бразильском "Сантосе".

 

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