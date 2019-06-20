Незабитый пенальти игрока "Динамо" помог Аргентине избежать позора с Парагваем
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во 2-м туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентина сыграла вничью с Парагваем. В первом тайме отличился Ричард Санчес. Аргентинцы отыгрались во втором тайме благодаря реализованному пенальти Лионелем Месси. Динамовец Гонсалес мог принести победу парагвайцам, но промахнулся с 11-метровой отметки.
После 2 туров аргентинцы имеют в активе лишь 1 очко и отстают в турнирной таблице. Парагвай набрал 2 балла и занимает 2 место в группе B. Лидирует в квартете Колумбия. В заключительном матче группового этапа Аргентина встретится с Катаром, а Парагвай - с колумбийцами.
Аргентина - Парагвай 1: 1
Голы: Месси, 57, пен. - Санчес, 37
Незабитый пенальти: Дерлис, 62
Гонсалес принадлежит "Динамо", а играет на правах аренды в бразильском "Сантосе".
- Напомним, 19 июня в матче группового этапа Кубка Америки-2019 Бразилия не смогла взять верх над Венесуэлой .
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