Незабитый пенальти игрока "Динамо" помог Аргентине избежать позора с Парагваем

20 июня, 2019, 09:51

Полузащитник сборной Парагвая Гонсалес не реализовал пенальти и позволил Аргентине добыть ничью в матче 2-го тура Кубка Америки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во 2-м туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентина сыграла вничью с Парагваем. В первом тайме отличился Ричард Санчес. Аргентинцы отыгрались во втором тайме благодаря реализованному пенальти Лионелем Месси. Динамовец Гонсалес мог принести победу парагвайцам, но промахнулся с 11-метровой отметки.

После 2 туров аргентинцы имеют в активе лишь 1 очко и отстают в турнирной таблице. Парагвай набрал 2 балла и занимает 2 место в группе B. Лидирует в квартете Колумбия. В заключительном матче группового этапа Аргентина встретится с Катаром, а Парагвай - с колумбийцами.

Аргентина - Парагвай 1: 1

Голы: Месси, 57, пен. - Санчес, 37

Незабитый пенальти: Дерлис, 62

Гонсалес принадлежит "Динамо", а играет на правах аренды в бразильском "Сантосе".