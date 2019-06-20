//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНезабитый пенальти игрока "Динамо" помог Аргентине избежать позора с Парагваем

Незабитый пенальти игрока "Динамо" помог Аргентине избежать позора с Парагваем


фото: Reuters
Полузащитник сборной Парагвая Гонсалес не реализовал пенальти и позволил Аргентине добыть ничью в матче 2-го тура Кубка Америки

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во 2-м туре группового этапа Кубка Америки сборная Аргентина сыграла вничью с Парагваем. В первом тайме отличился Ричард Санчес. Аргентинцы отыгрались во втором тайме благодаря реализованному пенальти Лионелем Месси. Динамовец Гонсалес мог принести победу парагвайцам, но промахнулся с 11-метровой отметки.

После 2 туров аргентинцы имеют в активе лишь 1 очко и отстают в турнирной таблице. Парагвай набрал 2 балла и занимает 2 место в группе B. Лидирует в квартете Колумбия. В заключительном матче группового этапа Аргентина встретится с Катаром, а Парагвай - с колумбийцами.

Аргентина - Парагвай 1: 1

Голы: Месси, 57, пен. - Санчес, 37

Незабитый пенальти: Дерлис, 62

Гонсалес принадлежит "Динамо", а играет на правах аренды в бразильском "Сантосе".

  • Напомним, 19 июня в матче группового этапа Кубка Америки-2019 Бразилия не смогла взять верх над Венесуэлой .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать