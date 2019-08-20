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Espreso.tvМирВМС США готовы к действиям против Венесуэлы, - американский адмирал

ВМС США готовы к действиям против Венесуэлы, - американский адмирал

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крэг Фоллер заявил, что американские военно-морские силы находятся в полной готовности для осуществления тех операций против Венесуэлы, которые будут необходимы

По его словам, ВМС США являются сильнейшими в мире, и "если политическое решение об использовании флота будет принято, то убежден, мы сможем сделать то, что должно быть сделано", сообщает Интерфакс-Украина.

"Не буду говорить о деталях того, что мы планируем, что делаем. Но мы находимся в состоянии готовности к выполнению политических решений, стоим на старте", - сказал он.

Заявление Фоллеро прозвучало в рамках совместных учений США и ряда стран Латинской Америки возле бразильского побережья.

Адмирал подчеркнул, что эти учения является "сигналом" главе Венесуэлы Николасу Мадуро и его "партнерам".

"Военно-морские учения посылают миру сигнал о том, что демократии, работая совместно, могут сделать ответ по целому ряду сложных угроз", - сказал он.

Накануне в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предложил разместить корабли вдоль побережья Венесуэлы и начать морскую блокаду страны.

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