ВМС США готовы к действиям против Венесуэлы, - американский адмирал
По его словам, ВМС США являются сильнейшими в мире, и "если политическое решение об использовании флота будет принято, то убежден, мы сможем сделать то, что должно быть сделано", сообщает Интерфакс-Украина.
"Не буду говорить о деталях того, что мы планируем, что делаем. Но мы находимся в состоянии готовности к выполнению политических решений, стоим на старте", - сказал он.
Заявление Фоллеро прозвучало в рамках совместных учений США и ряда стран Латинской Америки возле бразильского побережья.
Адмирал подчеркнул, что эти учения является "сигналом" главе Венесуэлы Николасу Мадуро и его "партнерам".
"Военно-морские учения посылают миру сигнал о том, что демократии, работая совместно, могут сделать ответ по целому ряду сложных угроз", - сказал он.
Накануне в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предложил разместить корабли вдоль побережья Венесуэлы и начать морскую блокаду страны.
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